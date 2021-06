Niebieska Karta UE to zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uzyskanie Niebieskiej Karty wymaga od cudzoziemców spełnienia wyższych wymogów w porównaniu ze zwykłym zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę, w szczególności dotyczących kwalifikacji zawodowych, ale wiąże się też z dodatkowymi przywilejami. Przede wszystkim po upływie dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie tego dokumentu jego posiadacz uzyskuje szerszy dostęp do rynku pracy. Może zmienić warunki zatrudnienia lub pracodawcę bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. Jednak interpretacja przepisów ustawy z 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 35) dotyczących karty nastręcza wątpliwości.

Pierwszym problemem jest to, jak należy liczyć okres dwóch lat, po którym zmiana pracodawcy nie wymaga nowego zezwolenia. Niebieska Karta, tak jak inne zezwolenia na pobyt czasowy, wydawana jest każdorazowo na maksymalnie trzy lata, po którym to czasie cudzoziemiec może uzyskać kolejną Niebieską Kartę. Powstaje więc pytanie, czy przywilej swobodnej zmiany warunków zatrudnienia lub pracodawcy uzyskany po dwóch latach pobytu na podstawie pierwszej Niebieskiej Karty „przechodzi” na nową Niebieską Kartę i obowiązuje od samego początku jej obowiązywania, czy może ustaje wraz z wygaśnięciem pierwszego dokumentu, aby „odrodzić się” dopiero po dwóch latach pobytu na podstawie nowej karty.

Przeciwny pogląd oznaczałby przyznanie posiadaczowi dokumentu przywileju swobodnego dostępu do polskiego rynku pracy każdorazowo na jeden rok (tzn. ostatni z trzech lat ważności wydanej Niebieskiej Karty), po którym to przywilej ten byłby odbierany. Trudno wskazać cel, jaki miałby przyświecać takiemu rozwiązaniu. Nie ulega wątpliwości, że w znacznym stopniu przekreślałoby to atrakcyjność karty dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Dyrektywa posługuje się wprawdzie sformułowaniem „pierwszych dwóch lat legalnego zatrudnienia” (a nie „pierwszych dwóch lat pobytu”) w odniesieniu do okresu, po jakim następuje rozszerzenie dostępu do rynku pracy dla posiadacza karty, nie ulega jednak wątpliwości, że w jej zamyśle dostęp do rynku pracy ma ulegać stopniowemu jednokierunkowemu poszerzeniu, a nie cyklicznie rozszerzać się i zwężać.