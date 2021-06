Projekt strategii zakłada „rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy)”. Sugeruje to, że kobiety powracające do firm po okresie płatnej opieki nie będą już musiały obniżać etatów, aby zyskać lepszą gwarancję zatrudnienia, ale wciąż będzie ona „słabsza”. W średnich i dużych firmach nadal będzie można je zwalniać z przyczyn dotyczących firmy i za odprawą. W przypadku ochrony mężczyzn projekt nie zawiera żadnej wskazówki co do tego, czy będzie ona „silniejsza” jak np. w czasie macierzyńskiego, czy też słabsza jak w przypadku kobiet powracających do pracy. Jeśli słabsza, to firmy wciąż będą mogły ich zwalniać, tyle że za odprawą.