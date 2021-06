Do pakietu swoje zastrzeżenia wniósł Jarosław Gowin w piśmie skierowanym do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Słuszne jest założenie, w myśl którego przepisy powinny stać na straży wolności akademickiej, gwarantowanej już obecnie w Konstytucji RP. Stanowi ona, że zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie oraz że każdy ma prawo do wolności: twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, nauczania, a także korzystania z dóbr kultury – wskazuje Jarosław Gowin. Zgadza się, że przepisy ustawowe powinny wzmacniać tę ustrojową gwarancję i sprawiać, że dialog akademicki, w tym badania naukowe, jest prowadzony w oparciu o wolność artykułowania poglądów i wypowiedzi. – Analiza przedłożonego projektu ustawy skłania jednak ku myśli, że przewidziane w niej regulacje nie będą prowadzić do założonego celu – alarmuje Gowin.