Twórcy programu liczą, że liczba jego uczestników systematycznie będzie rosła. Pokazuje to przykład pierwszej transzy programu. W momencie uruchomienia zapisało się do niego 1,1 mln osób, teraz jest o 100 tys. więcej. To efekt powolnego przełamywania nieufności i obaw. – Osoby, które przystąpiły do PPK, nie wypisują się, stają się ambasadorami programu i przekonują do niego innych – uważa Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Ustawa o PPK zakłada, że co najmniej 2 proc. składki od swojej pensji płaci do programu pracownik, a co najmniej 1,5 proc. dopłaca mu pracodawca. Do tego dochodzą dopłaty z budżetu (roczna i powitalna). Według szacunków PFR osoba z pensją 5300 zł, która przystąpiła do programu w 2019 r., do maja tego roku odprowadziła 1908 zł składki, ale jej obecny stan konta dzięki dopłatom z bud żetu i składce pracodawcy to 4077 zł, czyli ponad dwa razy więcej. Średnia stopa zwrotu z funduszy PPK od momentu powstania wyniosła 18,4 proc.