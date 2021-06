Odprawy, dodatki za pracę w nocy, składki ZUS na preferencyjnych zasadach, odszkodowania za mobbing lub dyskryminację – to tylko przykładowe zobowiązania, które wzrosną wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia (patrz grafika).

Do zaakceptowania

– Od dawna postulujemy zmianę dotychczasowej metody ustalania wzrostu płacy minimalnej. Powinna być ona określana jako 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia i podwyższana automatycznie tylko do tego poziomu. Ewentualny dalszy wzrost w warunkach wzrostu PKB oraz przy założeniu rosnącej inflacji byłby już przedmiotem uzgodnień pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi w RDS – wskazuje prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

– Zaproponowana podwyżka – jedynie o niecałe 16 zł powyżej ustawowego minimum – jest symboliczna. Nadal podtrzymujemy swoją propozycję wzrostu do 3100 zł. Uwzględnia ona wskaźniki przyjęte w założeniach projektu budżetu państwa , czyli m.in. 4,3-proc. wzrost gospodarczy oraz inflację na poziomie 2,8 proc. Niepokojące jest to, że ta ostatnia może być wyższa, a więc ten zaproponowany 7-proc. wzrost płacy minimalnej realnie może być znacznie niższy – wskazuje Norbert Kusiak, dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

Podkreśla, że istotne znaczenie dla negocjacji płacowych mają też zapowiedzi zmian zawarte w Polskim Ładzie. – Dyskusja w RDS byłaby łatwiejsza, gdyby obniżenie klina podatkowego było już faktem, a nie jedynie zapowiedzią partii rządzącej. To jest największa niewiadoma. Jeśli chcemy rzetelnie rozmawiać o płacach, powinniśmy mieć pewność co do tego, że ich wartość netto rzeczywiście wzrośnie – dodaje Norbert Kusiak.