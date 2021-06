Mniej zadowolone mogą być związki zawodowe. Ogólnopolskie centrale proponowały podwyżkę o 300 zł do 3,1 tys. zł (10,71 proc.). Swoją propozycję najczęściej uzasadniają wysokim wskaźnikiem inflacji, która wywołuje wzrost wydatków gospodarstw domowych (pracownicy w praktyce nie odczuwają więc podwyżki). Okazją do dyskusji w tej sprawie będą negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli rząd i partnerzy społeczni nie porozumieją się w tej kwestii o ostatecznej wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej zdecyduje rząd (do 15 września 2021 r.). Rozmowy będą też dotyczyć m.in. wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Rząd nie chce, aby pensje te w przyszłym roku wzrastały o konkretny wskaźnik dla wszystkich zatrudnionych w budżetówce (co w praktyce oznacza, że podwyżki dotyczyłyby jedynie wybranych grup zawodowych lub stanowisk). Związki zawodowe domagają się wzrostu pensji o co najmniej 12 proc.