Nadgodziny dobowe, jak sama nazwa wskazuje, przypisywane są do poszczególnych dób pracowniczych, a więc możliwe jest ich rozliczenie zgodnie ze stawką wynagrodzenia obowiązującą w danym dniu i tak pracodawca powinien zrobić, aby postąpić zgodnie z art. 80 kodeksu pracy (dalej: k.p.), zgodnie z którym wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Zawarcie kolejnej umowy o pracę w trakcie miesiąca oznacza w praktyce, zgodnie z art. 26 k.p., nawiązanie następnego stosunku pracy z danym pracownikiem, co jest także argumentem przemawiającym za tym, żeby nadgodziny z każdej umowy rozliczyć oddzielnie, uwzględniając wynagrodzenie wynikające z obowiązującej na dany dzień umowy o pracę.

Jeśli więc podwyżka wynagrodzenia następuje od 21 maja, kiedy to zaczyna obowiązywać nowa umowa o pracę, to nadgodziny należy podzielić na dwie części: przypadające przed podwyżką i po podwyżce, a następnie rozliczyć je według dwóch różnych stawek wynagrodzenia, jakie obowiązywały pracownika. Oczywiście możliwe jest również działanie na korzyść pracownika, czyli wyliczenie wynagrodzenia za nadgodziny od wyższego wynagrodzenia, czyli stawki po podwyżce. Będzie to zgodne z zasadą uprzywilejowania pracownika.

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny, zgodnie z kluczowym w tej sprawie wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1986 r., sygn. akt I PRN 40/86, to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie w zwykłych warunkach i terminach wypłat, a więc którego wysokość obejmuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia, jeżeli zgodnie z obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami o wynagradzaniu pracowników te dodatkowe składniki przysługują pracownikowi. Wynagrodzenie to więc może obejmować również dodatek funkcyjny lub dodatek za staż pracy, jak również dodatek za pracę szkodliwą dla zdrowia lub inne dodatki.

Obliczając normalne wynagrodzenie oraz dodatki za nadgodziny, wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika należy podzielić przez wymiar czasu pracy wynikający z kalendarza, a nie przez indywidualny czas pracy zaplanowany pracownikowi w harmonogramie czasu pracy. Zatem w maju 2021 r. będą to zawsze 152 godziny bez względu na to, czy dzień wolny w zamian za święto w sobotę 1 maja został wyznaczony w maju, czy w innym miesiącu kalendarzowym, np. w kwietniu lub czerwcu, co jest możliwe, jeżeli pracodawca stosuje dłuższe okresy rozliczeniowe czasu pracy.

Taki pogląd od lat prezentują zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i MPiPS. W stanowisku z 24 października 2014 r. w sprawie dzielnika do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia przy innej niż normatywna liczbie godzin rozkładowych MPiPS przyjęło np., że sformułowanie „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu” oznacza liczbę godzin, do przepracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika). Oznacza to, że niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego w celu wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art. 130 k.p. ©℗