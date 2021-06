Choć procedury zgłaszania i badania naruszeń w miejscu pracy nie są w Polsce całkowicie obce, to do tej pory ochrona sygnalistów dotyczyła tylko wybranych branż, objętych np. przepisami prawa bankowego czy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tymczasem dyrektywa obejmie niemalże wszystkie podmioty publiczne i prywatne, przy czym firmy prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników dopiero od 17 grudnia 2023 r. Dostosowanie się do nowych przepisów będzie zatem wymagało od szerokiego grona podmiotów wdrożenia m.in. odpowiednich procedur oraz wewnętrznych kanałów komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w wyniku zgłoszonych przez sygnalistów spraw. To dla wielu może być nie lada wyzwanie.