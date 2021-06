Jak wskazano w raporcie, 76 proc. rynku PPK stanowi pięć największych podmiotów. Jego autorzy zwrócili też uwagę na wyraźny spadek liczby firm przystępujących do programu w II i III etapie, wyjaśniając to pandemią i przedłużeniem na mocy tarczy antykryzysowej terminów na przystąpienie do PPK.