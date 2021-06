57 proc. seniorów czuje się gorzej traktowanych na rynku pracy, a prawie 70 proc. widzi się jako ofiarę jakiejś formy wykluczenia społecznego. Jednocześnie większość dobrze ocenia swoją kondycję fizyczną (68 proc.), dwie trzecie korzysta z komputera do wyszukiwania informacji w sieci, a jedna czwarta szuka dodatkowych aktywności w czasie wolnym. ‒ Starsze osoby są potencjałem dla rynku pracy. Wymaga on jednak przezwyciężenia barier – ocenia dr Agnieszka Wincewicz, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Te bariery to m.in. wykluczenie cyfrowe, transportowe (m.in. problem z dotarciem do większych miejscowości, gdzie łatwiej o pracę). I stereotypy na czele z tym, że starsze osoby nie chcą zdobywać nowych umiejętności.