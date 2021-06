Operator chce też przenieść część pracowników do spółek zależnych. Z informacji DGP wynika, że rozmowy w tej sprawie przeprowadzono już z grupą kilkudziesięciu informatyków. Do zawierania porozumień o zmianie firmy będą namawiane osoby zatrudnione jako doradcy klienta w usługach finansowych. W pierwszym przypadku chodzi o przejście do spółki zależnej Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC), a w drugim – do spółki Poczta Polska Dystrybucja (do kwietnia: Pocztowa Agencja Usług Finansowych).