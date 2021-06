Nie, okres obowiązywania takiej umowy nie ulega przedłużeniu. Wynika to z konstrukcji przepisów kodeksu pracy. Zacznijmy jednak od początku. Otóż zgodnie z art. 1033 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. W związku z tym, że pracodawca ponosi koszt dokształcania się pracownika, może z nim zawrzeć umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Przy czym należy pamiętać, że postanowienia takiej umowy nie mogą być mniej korzystne niż zasady określone w art. 1035 k.p. Zgodnie z nim pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na dodatkowe szkolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu tego szkolenia, jeśli będą miały miejsce następujące okoliczności: