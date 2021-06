Warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt II PK 346/17, którym sąd rozstrzygnął spór podobny do opisywanego wyżej. W rozpatrywanej przez SN sprawie obowiązki pracownika polegały na m.in. pakowaniu towaru, przyjmowaniu dostaw, załadunku samochodów i przygotowywaniu miejsca do dostawy. Jego praca nie budziła zastrzeżeń, była oceniana jako wykonywana w sposób rzetelny i należyty. Zdarzało mu się jednak popełniać błędy, lecz ich liczba nie odbiegała od błędów popełnianych przez innych pracowników. Przy czym od pracownika czasami było czuć woń alkoholu, o czym informowały pracujące z nim osoby. Pewnego dnia pracownikowi próbowano wręczyć wypowiedzenie, a jako jego przyczynę podano utratę zaufania do pracownika. Pracownik odmówił przyjęcia pisma, wówczas pracodawca poprosił do biura innego pracownika, by ten był świadkiem odmowy przyjęcia wypowiedzenia. Przy wezwanym pracowniku pracodawca nie wyjaśnił przyczyn rozwiązania stosunku pracy, poprzestając jedynie na powołaniu się na wskazaną w treści wypowiedzenia utratę zaufania. W toku toczącego się postępowania inni pracownicy zatrudnieni w tymże zakładzie pracy zeznali, że nie znają przyczyny rozwiązania z powodem stosunku pracy, bowiem zwolniony z pracy był rzetelnym pracownikiem, nie nakładano na niego kar porządkowych. Także w aktach osobowych pracownika nie było żadnych informacji o wcześniejszych zastrzeżeniach pracodawcy co do jego pracy, a świadkowie zeznający w trakcie postępowania sądowego mówili o pozytywnych ocenach pracy zwolnionego. Sąd ustalił jednak, że zachowanie pracownika nie było jednak bez zarzutu. Otóż inni pracownicy wyczuwali od niego woń alkoholu. Pracodawca nie zdecydował się jednak ani razu na niedopuszczenie pracownika do pracy, jak również nie wezwał policji do zakładu pracy w celu zbadania zawartości alkoholu we krwi. Nie odnotował także w żaden sposób choćby jednorazowej obecności pracownika w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. W związku z czym sąd uznał, że nie ma żadnych podstaw faktycznych dla stwierdzenia, że wskutek nadużywania alkoholu lub stawiania się w pracy po jego spożyciu choćby w niewielkich ilościach mogło dojść do utraty zaufania pracodawcy do powoda. Dlatego też przyznał pracownikowi odszkodowanie.