Zgodnie z projektowanymi przepisami prewencyjną (np. wyrywkową) kontrolę trzeźwości w pracy będzie można wprowadzić, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia pracodawcy. W praktyce oznacza to, że zatrudniający nie może wprowadzać badań z góry, w dowolnym zakresie i bez żadnego racjonalnego powodu.

– Ustawodawca wskazuje, że chodzi tu o przypadki, gdy jest to niezbędne, czyli gdy nie da się osiągnąć danego celu – czyli pracy bez zagrożeń związanych z użyciem środków odurzających – innymi sposobami. Warto podkreślić, że to przesłanki zbieżne z tymi uzasadniającymi stosowanie monitoringu wizyjnego, który też nie powinien być stosowany jedynie jako dodatkowa metoda nadzoru, a jedynie w przypadkach, gdy jest niezbędny – wskazuje dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny i partner w kancelarii Raczkowski.

To z kolei oznacza, że pracodawca powinien ustalić, które rodzaje prac spełniają wspomniane przesłanki i które osoby je wykonujące powinny podlegać prewencyjnym badaniom. Zgodnie z projektem grupę lub grupy pracowników objęte weryfikacją trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia trzeba będzie ustalać w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (jeżeli zakład nie jest objęty układem lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu).

– Jeśli firma wytypuje grupę pracowników objętych badaniami, to oznacza, że pozostali nie będą kontrolowani. A to daje tym zatrudnionym rodzaj poczucia komfortu – skoro nie są badani, to mogą pojawić się w pracy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i liczyć na to, że unikną negatywnych konsekwencji. Może to generować wewnątrzzakładowe problemy – dodaje mec. Dörre-Kolasa.