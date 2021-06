Andrzej Gąsiorowski wskazuje na jeszcze inny problem. Chodzi o krąg osób, które miałyby otrzymywać te pieniądze . – W jednym z projektowanych rozporządzeń do ustawy, określających listę zawodów artystycznych, wskazano takie kategorie potencjalnych beneficjantów, którym środki z tytułu opłat po prostu nie mogą przysługiwać. Chodzi o profesje, których wykonywanie, co do zasady, nie prowadzi do powstania rezultatu, który stanowi przedmiot praw autorskich czy praw pokrewnych. Mowa np. o stroistach, konserwatorach dzieł sztuki czy artystach cyrkowych. Trudno w ich przypadku mówić o prawie do rekompensowania strat będących skutkiem dozwolonego użytku osobistego – wskazuje ekspert.