Czas, by obecna ekipa przeszła od zapowiedzi do czynów. Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się pod koniec 2023 r., więc jest jeszcze trochę czasu, aby radykalnie zmienić Kartę nauczyciela. Gdyby rządowy projekt trafił do Sejmu w wakacje, od stycznia 2022 r. mogłaby już obowiązywać część rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń, a pozostałe zmiany mogłyby wejść w życie od września przyszłego roku.