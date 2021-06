BAS sugeruje także ponowne przeanalizowanie w trakcie dalszych prac legislacyjnych uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych podczas konsultacji. Dotyczy to m.in. zmian w prawie do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego . Chodzi o propozycję skrócenia okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do maksymalnie 91 dni (teraz co do zasady jest to 182 dni), a także nowe zasady zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Po zmianach będzie do niego wliczany zarówno czas nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy, które zaistniały przed przerwą lub po niej, jeżeli nie była ona dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.