Taką podwyżkę przewiduje obwieszczenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 19 maja 2021 r. w sprawie zasiłku dla bezrobotnych (M.P. poz. 486). Co do zasady wysokość zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu inflacji za rok poprzedni. W 2020 r. była też druga, dodatkowa podwyżka tego świadczenia i w efekcie od 1 września ub.r. do 31 maja br. wynosiło ono 1200 zł przez pierwsze 90 dni jego pobierania oraz 942,30 zł przez pozostały okres posiadania do niego prawa