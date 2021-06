– Wykorzystywanie zwolnień lekarskich to obszar, w którym od dawna obserwujemy sporo nieprawidłowości. To tłumaczy zainteresowanie ZUS – wyjaśnia Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dodaje, że organ rentowy ma dziś coraz więcej narzędzi pomocnych w typowaniu zaświadczeń lekarskich do weryfikacji, np. system e-ZLA.

Ekspert ma na myśli propozycje ujęte w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, takie jak skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do maksymalnie 91 dni (teraz, co do zasady, jest to 182 dni), a także pomysł zmiany zasad zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Ma być do niego wliczany zarówno czas nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy, które zaistniały przed przerwą lub po niej, jeżeli nie była ona dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.