Uwzględniając wszystkie za i przeciw, bardziej zasadny wydaje się wariant pierwszy. Przepisy mówią bowiem o święcie przypadającym w okresie rozliczeniowym, czyli w okresie, na który powinna być planowana praca pracownika, w taki sposób, aby zachowane zostały ochronne przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy. Okresy rozliczeniowe zazwyczaj pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi i trwają od 1 do 12 miesięcy. Jeżeli jednak pracownik przyszedł do pracy w trakcie okresu rozliczeniowego, to na dni wcześniejsze nie można było zaplanować mu pracy. W efekcie pracodawca może rozliczać pracownika dopiero od momentu zatrudnienia. Pracownik co prawda podejmuje pracę w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ale dla tego pracownika okres rozliczeniowy rozpoczyna się dopiero w momencie zatrudnienia.