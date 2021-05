Czy jednak takie maseczki można uznać za odzież roboczą? Sądzę, że należy to wyłącznie do decyzji pracodawcy. Maseczka bawełniana nie stanowi bowiem typowego elementu ubioru pracownika, a obowiązek jej stosowania wynika z przepisów dotyczących ogółu ludności, związanych z realizacją obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią COVID-19. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku wypłacania pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez nich własnych maseczek (oraz ich pranie i konserwację). Natomiast gdyby uznał, że chce taki ekwiwalent wypłacać, to uważam, że byłby do tego uprawniony.