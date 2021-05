Sąd Najwyższy wyraził tego rodzaju pogląd np. w wyroku z 24 maja 2000 r., sygn. akt II UKN 568/99. Spór między ubezpieczonym a ZUS dotyczył prawa do zasiłku chorobowego. Pewien pracodawca (płatnik), chcąc zakończyć prowadzoną działalność gospodarczą, złożył wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej do właściwego urzędu gminy i w związku z tym został wykreślony z ewidencji. Po uzyskaniu decyzji o wykreśleniu z ewidencji pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem ze swoim pracownikiem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zakończył się prawie dwa miesiące po wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej pracodawcy. Pracownik po upływie okresu wypowiedzenia wystąpił z wnioskiem o zasiłek chorobowy do ZUS. Zakład odmówił wypłaty, tłumacząc, że niezdolność wnioskodawcy do pracy powstała po upływie miesiąca od ustania zatrudnienia, które nastąpiło „w sposób naturalny” z datą wykreślenia działalności gospodarczej prowadzonej przez pracodawcę ubezpieczonego z ewidencji. Zdaniem ZUS skoro przez stosunek pracy należy ‒ zgodnie z art. 22 k.p. ‒ rozumieć stałe i osobiste świadczenie (wykonywanie) pracy na rzecz zakładu pracy, to stosunek pracy nie może istnieć, gdy zniknie jedna ze stron. Pracownik wniósł odwołanie od decyzji ZUS, a w konsekwencji sprawa trafiła do SN.