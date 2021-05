Formalną przyczyną zakończenia negocjacji jest opublikowanie i przekazanie do zwykłych konsultacji projektu nowelizacji kodeksu pracy w sprawie wprowadzenia na stałe pracy zdalnej. Zdaniem związków jest to równoznaczne z jednostronnym zerwaniem przez rząd rozmów w sprawie umowy społecznej. Kwestia pracy zdalnej była bowiem jednym z zagadnień negocjowanych we wspomnianych zespołach.