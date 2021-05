Inną istotną z punktu widzenia pracowników socjalnych zmianą jest podniesienie wysokości dodatku za pracę w terenie z 250 zł do 400 zł miesięcznie. Co więcej dodatek ten nie będzie mógł już być wliczany do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i będzie przysługiwał wszystkim pracownikom, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Ponadto dla tej grupy pracowników ustawa określa ścieżkę awansu zawodowego, która będzie jednolita w całym kraju, oraz przyznaje im prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata) podnoszących poziom bezpieczeństwa zawodowego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.