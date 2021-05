Jednakże, jak wskazano w komunikatach prasowych, według PAŻP „w dokumentacji przedkładanej przez zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego ujawniono rażące braki, które spowodowały utratę przez ten związek uprawnień zakładowej organizacji związkowej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”. W dalszej części wyjaśnień, choć dość enigmatycznie, agencja wskazała na treść art. 251 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono sankcję za niewykonanie przez zakładową organizację związkową obowiązku copółrocznego zawiadamiania pracodawcy o liczbie zrzeszanych pracowników. Zgodnie z tym przepisem organizacji, która nie wypełniła w terminie (do 10 stycznia i do 10 lipca każdego roku) obowiązków informacyjnych wobec objętego zakresem jej działania pracodawcy, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. Zawieszenie uprawnień zakładowej organizacji związkowej rozciąga się też na wszelkie uprawnienia jej działaczy, tak odnośnie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie kadencji w zarządzie związku zawodowego, jak i w zakresie ustanowionej w drodze uchwały szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy.