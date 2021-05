Przedsiębiorca odwołał się od rozstrzygnięcia. Argumentował, że przychód z działalności oznaczonej kodem PKD 32.50.Z stanowi 1 proc. jego całego przychodu za 2020 r. Aż 90 proc. uzyskał ze sprzedaży wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z), która została objęta zakresem ustawy pomocowej. Podobnie było w 2019 r. Na potwierdzenie przedsiębiorca przedłożył dokumenty finansowe. Wskazywał, że kolejność kodów była taka od lat, ponieważ rozszerzając swoją działalność, po prostu kolejno je dopisywał. Tłumaczył, że 6 stycznia 2021 r. zgłosił do organu ewidencyjnego (CEIDG) zmianę, ale było już za późno. Sprawa trafiła do sądu, który stanął po stronie przedsiębiorcy (wyrok WSA w Białymstoku z 28 kwietnia 2021 r.; sygn. akt I SA/Bk 140/21).

Sąd stwierdził, że językowy rezultat wykładni przepisów tarczy branżowej prowadzi do wypaczenia celu ustawy, którym miało być przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W ocenie sądu pozbawienie wsparcia z uwagi na to, że przedsiębiorca nie uaktualnił na dzień 30 września 2020 r. kodu działalności gospodarczej, którą prowadzi faktycznie jako przeważającą, kłóci się z konstytucyjnymi wartościami demokratycznego państwa prawnego, równości i niedyskryminacji.

Okazuje się jednak, że tego typu spraw nie ma dużo. Paweł Żebrowski wskazuje, że złożono ok. 8,5 tys. odwołań od decyzji ZUS dotyczących świadczenia postojowego i ok. 4,4 tys. skarg dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Adwokat Paweł Matyja zwraca uwagę, że przyczyną tego stanu rzeczy może być to, że niektórzy mogą czuć się zagubieni w gąszczu przepisów. – Tarcza antykryzysowa to bardzo rozbudowany i nieustannie nowelizowany akt. Łatwo zatem o błąd przy wnoszeniu odwołania, zwłaszcza że zrujnowani finansowo przez pandemię przedsiębiorcy niekoniecznie korzystają z pomocy prawnika w sprawie o relatywnie niewielkiej wartości przedmiotu sporu – zaznacza.

To błąd, bo w sprawach tarczy antykryzysowej orzekają zarówno sądy powszechne, jak i administracyjne. I tak kwestia odwołania od decyzji ZUS w sprawie zwolnienia ze składek uregulowana została w art. 31zq ust. 8 tarczy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Zgodnie z tym przepisem w przypadku odmowy płatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dalszej części tego artykułu wskazano, że do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Co to oznacza? – Osoba, która nie zgadza się z opinią organu rentowego, powinna złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, a gdy to nie przyniesienie pożądanego efektu, może (za pośrednictwem ZUS) skierować skargę do sądu administracyjnego – wyjaśnia Paweł Matyja.