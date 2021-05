Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 10 lutego 2016 r. (wpis w CEIDG) do 10 lutego 2021 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym w Wielkiej Brytanii. Co roku przedkładał do ZUS zaświadczenia A1 w tej sprawie. Z powodu brexitu utraciły one ważność 10 lutego 2021 r. i od 11 lutego przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczeń społecznych w Polsce z kodem odpowiadającym uldze mały ZUS plus, wskazując, że spełnia warunki do skorzystania z preferencji.