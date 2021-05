– Na razie nie znamy istotnych szczegółów. Nie jest sprecyzowany wiek dziecka, a więc też moment, do którego rodzice mogliby skorzystać z omawianych ułatwień. Nie jest zdefiniowane pojęcie braku „dostępu do instytucji opiekuńczych”. Pojawia się pytanie, czy chodzi tu o rodziców dzieci, które nie dostaną się do publicznego żłobka lub przedszkola, czy też brana będzie pod uwagę np. możliwość korzystania z prywatnych placówek – wskazuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Warto też podkreślić, że w praktyce już teraz przepisy umożliwiają rodzicom korzystanie z podobnych uprawnień. Mają m.in. prawo obniżyć wymiar swojego etatu w okresie, gdy przysługuje im urlop wychowawczy (art. 1867 k.p.). Pracodawca musi uwzględnić wniosek w tej sprawie. Mogą też skorzystać z indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.) lub ruchomego czasu pracy (art. 1401 k.p.), w którym przewiduje się różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach lub przedział czasu, w którym zatrudniony decyduje o godzinie rozpoczęcia dniówki. W tym przypadku wnioski nie są jednak wiążące. Teoretycznie na tym polegałaby zmiana przepisów, tzn. firma byłaby zobowiązana do wprowadzenia na prośbę pracownika co najmniej jednego z trzech wspomnianych rozwiązań (czyli np. jeśli nie chciałaby stosować pracy zdalnej lub skracać etatu, to musiałaby się zgodzić na ruchomy czas pracy).

Zatem nowe regulacje zapewne będą wskazywać, że firma może odmawiać rodzicowi danego ułatwienia, jeśli z obiektywnych przyczyn (np. rodzaj wykonywanej pracy) nie da się go zastosować. W taki sposób został ukształtowany np. projekt nowelizacji k.p. dotyczący wdrożenia na stałe pracy zdalnej (trafił już do konsultacji społecznych i międzyresortowych). Przewiduje on, że pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek rodzica dziecka (do lat czterech) o możliwość świadczenia obowiązków na odległość, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Tego typu furtki są konieczne, ale w praktyce znacząco ograniczają ułatwienia dla rodziców lub wręcz umożliwiają ich unikanie. Omawiane przepisy mogą mieć więc raczej charakter rekomendacji niż twardego prawa, bo w wielu przypadkach firma będzie w stanie wskazać powody np. uniemożliwiające skierowanie zatrudnionego do pracy zdalnej lub stosowanie ruchomych godzin. Zatrudniający mogą wskazywać, że oferują jedynie możliwość pracy na część etatu (z trzech wspomnianych wcześniej ułatwień). Tyle że z tej opcji zatrudnieni nie zawsze chcą korzystać, bo ona – w przeciwieństwie do pracy zdalnej lub elastycznej dniówki – wiąże się z obniżeniem pensji.