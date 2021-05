Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie może jednak dopuścić do używania własnej odzieży na stanowiskach, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Jeżeli pracodawca ustali z pracownikami, że mogą używać własnej odzieży, to jest on zobowiązany wypłacać tym osobom ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej jej aktualne ceny.