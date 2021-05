Posłowie zajmowali się rządową nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która m.in. zmienia, a jednocześnie drastycznie zmniejsza skład działającej przy wojewodzie rady ds. potrzeb zdrowotnych oraz wyposaża ministra zdrowia zarówno w kompetencje służące zatwierdzaniu map na poziomie i wojewódzkim, i krajowym. Proces legislacyjny był bardzo burzliwy. W trakcie pierwszego czytania w komisji zdrowia zarekomendowano odrzucenie ustawy w całości. Na to nie wyraził zgody Sejm i regulacja wróciła do komisji, która wprowadziła kilka poprawek Zdzisława Wolskiego z klubu Lewicy. Na bieżącym posiedzeniu, podczas drugiego czytania ponownie zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy w całości i ponownie komisja zarekomendowała jego przyjęcie. Niemniej ostatecznie Sejm nie zgodził się ani na odrzucenie ustawy, ani na poprawki Lewicy, przewidujące możliwość finansowania przez samorządy świadczeń gwarantowanych, a także innych, np. in vitro.