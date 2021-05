Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów w środę, a w czwartek już trafił pod obrady komisji. Dlatego posłowie mieli wątpliwości co do sposobu procedowania go – co do zasady powinni mieć bowiem co najmniej siedem dni na zapoznanie się z projektem.