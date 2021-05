Nie ma odrębnych przepisów dotyczących osoby, która nie jest już tylko kandydatem do pracy, ale nie stała się jeszcze pracownikiem. Wśród pracodawców niejednokrotnie pojawiały się więc wątpliwości, na jakim etapie rekrutacji możliwe jest pozyskiwanie adresu zamieszkania kandydata do pracy, co do którego została podjęta decyzja o zatrudnienia, aby było to zgodne z RODO . Wątpliwości trafiły do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postanowił on więc wypowiedzieć się w tej sprawie.