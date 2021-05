Z końcem marca pracownik rozwiązał z naszą firmą umowę i żąda zwrotu składek od premii za 2020 r., którą otrzymał w kwietniu 2021 r. Uważa, że skoro nie był już ubezpieczony (nigdzie nie pracował), to nie powinniśmy potrącać mu składek. Wykazaliśmy premię w deklaracjach ZUS. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Z art. 13 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wynika, że pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Z art. 18 ust. 1 wynika z kolei, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany z tytułu zatrudnienia.

Przychód uzyskany w ramach stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek w miesiącu, w którym został wypłacony lub postawiony do dyspozycji pracownika (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 9 grudnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1214/16).

Nie budzi także wątpliwości, że w dokumentach rozliczeniowych należność pracownika z tytułu stosunku pracy może być uwzględniona w podstawie wymiaru składek dopiero w miesiącu, w którym została wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika. W opisanej sytuacji nastąpiło to w kwietniu br., kiedy to nastąpiła wypłata rocznej premii.