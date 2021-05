odpowiedź Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dorosły syn pracownicy spełnia ten warunek tylko wtedy, gdy jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolną do pracy, a jego niezdolność powstała w okresie do 16. roku życia albo po ukończeniu 16. roku życia, ale przed 25. urodzinami, o ile w tym okresie pobierał naukę w szkole. Do renty rodzinnej po zmarłej może też być uprawniona matka pracownicy, ale tylko wówczas, gdy pracownica bezpośrednio przed śmiercią przyczyniała się do jej utrzymania oraz matka pracownicy osiągnęła 50. rok życia lub jest niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłej, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.