To orzeczenie uchylił SN, nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu stwierdził, że nie można przyjąć zasady, w myśl której każdy rodzaj zaległości, jaki powstaje po wydaniu decyzji wstępnej, powoduje brak możliwości skorzystania z umorzenia na podstawie ustawy abolicyjnej. SN wskazał, że ustawa ma charakter epizodyczny, dotyczy tylko pewnego okresu, w którym powstały zaległości, nie ma tu abolicji generalnej. Zdaniem SN w sprawie nie chodzi o to, ile powodowi pozostało do zapłaty i z jakiego powodu doszło do tych zaległości. Chodzi o ustalenie zasady, jak rozumieć przepis ustawy abolicyjnej – tak jak chce ZUS, czyli należy brać pod uwagę bieżący stan należności składkowych, czy tak, jak wskazuje ubezpieczony, czyli biorąc pod uwagę stan należności na dzień pierwotnej, warunkowej decyzji.