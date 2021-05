Tak wynika z decyzji PFRON z 31 marca 2021 r. w sprawie interpretacji przepisów wydanej dla jednego z pracodawców (nr DW.400.9. 2021.RUK). Wystąpiła o nią firma, która zamierza udzielać swoim kontrahentom ulgi we wpłatach na PFRON z tytułu świadczonych przez nią usług. Będą one polegać na zapewnianiu klientom usług czystościowo-porządkowych, które będą dotyczyć określonych obiektów oraz przylegających do nich terenów. Część usług specjalistycznych, w tym m.in. usług alpinistycznych, specjalistycznego czyszczenia przemysłowego oraz odśnieżania, pracodawca będzie podzlecał innym przedsiębiorstwom. Dlatego firma zwróciła się do PFRON o wyjaśnienie, jak w takiej sytuacji zdefiniować pojęcie usługi własnej, której sprzedaż uprawnia do wystawienia kontrahentowi informacji o kwocie obniżenia wpłaty na fundusz.