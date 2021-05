Chodzi o projekt nowelizacji kodeksu pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162), który trafił do Sejmu w kwietniu. Zakłada on, że prawo do wypoczynku powinno przysługiwać nie tylko pracownikom, lecz także samozatrudnionym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje jednak regulacji, które by na to pozwalały. Urlop jest bowiem instytucją prawa pracy, a status samozatrudnionego nie jest regulowany tymi przepisami. W związku z tym w ocenie projektodawców konieczna jest zmiana tej sytuacji.