W takim modelu nie istniałby podział na umowy o pracę na czas próbny, określony, nieokreślony, zlecenia, umowy o świadczenie usług . Każdy zarobkowałby na takich samych zasadach. Wyeliminowałoby to podział na etatowców z większą ochroną i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, którym nie przysługują często nawet podstawowe uprawnienia. To duży plus, ale z powodu licznych niewiadomych trudno oszacować, czy przeważy on ewentualne minusy.

– Nie wiemy, na czym miałoby polegać ujednolicenie kontraktów w tym zakresie. Trudno sobie wyobrazić, że wyeliminowano by całkowicie umowy cywilnoprawne, bo one są potrzebne, przeznaczone do wykonywania usług. Na pewno nie powinniśmy uszczęśliwiać wszystkich na siłę, decydując z góry, jak mają zarobkować – wskazuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

To ograniczenie swobody przy ujednoliceniu zasad trudno zignorować. Dobrym przykładem są normy czasu pracy, w tym 8-godzinna dniówka oraz nadgodziny. Musiałyby one obowiązywać także w przypadku jednolitego kontraktu, a przecież nie każdy jest zainteresowany takimi sztywnymi godzinami wykonywania pracy. Teraz osoba, która chce mieć więcej dowolności w kształtowaniu warunków zatrudnienia, decyduje się na umowę cywilnoprawną lub samozatrudnienie (np. freelancerzy). Jeśli taka swoboda miałaby być zachowana, trzeba byłoby przewidzieć wyjątki od jednego kontraktu pracy (tzn. inne rodzaje umów). Podawałoby to w wątpliwość sens ujednolicenia, ale wydaje się nieuniknione.

Nie można zapominać, że ujednolicenie uprawnień pracowniczych według stażu doprowadziłoby też do przeglądu przepisów ochronnych. Trzeba byłoby ustalić, od którego momentu dane uprawnienie przysługuje pracownikowi, a to z kolei na pewno sprowokowałoby dyskusję na temat zasadności dotychczasowych rozwiązań, np. czy potrzebne jest w ogóle przywracanie do pracy po bezprawnym zwolnieniu (coraz rzadziej orzekane przez sądy), czy też wystarczające jest odszkodowanie; a jeśli to drugie, to czy w obecnej wysokości – czyli co do zasady do trzech pensji – czy jednak wyższe.