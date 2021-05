Propozycję tę pozytywnie zaopiniowała Naczelna Rada Lekarska, popierając ideę ustanowienia w tym zakresie odrębnych procedur dla medyków. Samorząd apelował o wprowadzenie uproszczonych zasad uznawania COVID-19 za chorobę zawodową już na początku epidemii (w marcu 2020 r.). Choć resort zdrowia stoi na stanowisku, że COVID-19 może być za tego rodzaju schorzenie uznane, to towarzyszące temu procesowi procedury są długotrwałe i skomplikowane, co może zniechęcać do ich wszczynania (pisaliśmy o tym m.in. w tekście „Szpitalom grożą wyższe składki na ubezpieczenie wypadkowe”, DGP nr 187/2020). Problem postanowił rozwiązać Senat.