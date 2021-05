Po wejściu w życie nowelizacji w proponowanym kształcie do tej kategorii zostaną także zaliczone świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, co do których stwierdzono, że w okresie ich pobierania świadczeniobiorca wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Dzięki tej zmianie jedna z najczęstszych sytuacji, w której ubezpieczony jest zobowiązywany do zwrotu, czyli praca podczas zwolnienia lekarskiego, nie będzie już bez wątpienia objęta obowiązkiem pouczenia. Żaden przepis co prawda nie wymaga, aby przed wypłatą zasiłku chorobowego informować ubezpieczonego, że wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem prowadzi do utraty prawa do zasiłku, ale niektóre sądy były przeciwnego zdania. Utrata zasiłku jest wprost przewidziana art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Gdy jednak ZUS zobowiązywał taką osobę do zwrotu zasiłku, czasami się zdarzało, że powoływała się ona na brak pouczenia, które zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy było wymagane do uznania świadczenia za nienależnie pobrane. Niektóre sądy przychylały się do takiej argumentacji i dochodziło do kuriozalnych sytuacji, w których ubezpieczony pobierał zasiłek i jednocześnie pracował, ale z powodu braku pouczenia (którego i tak nikt nie otrzymywał) nie musiał wypłat z ZUS zwracać. Po wejściu w życie proponowanej zmiany nie będzie się już można powoływać się na taką wykładnię, a rozbieżności w orzecznictwie sądowym znikną.