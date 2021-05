Poszkodowany, który nie zgadza się z ustaleniami zespołu, ma prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Gdy zgłosi takie uwagi lub zastrzeżenia, pracodawca jest zobowiązany zwrócić niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Jeżeli jednak zespół powypadkowy nie rozpatrzy tych uwag lub zastrzeżeń na korzyść poszkodowanego, a pracodawca zatwierdzi protokół powypadkowy, to poszkodowanemu pozostaje już tylko wniesienie powództwa o ustalenie i sprostowanie tego protokołu do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Podstawą takiego działania jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.