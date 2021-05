Pracownik, oprócz właściwych kwalifikacji oraz uprawnień, powinien legitymować się właściwym stanem zdrowia, umożliwiającym bezpieczne wykonywanie pracy. Ważne jest przy tym także to, że wykonywane obowiązki nie mogą prowadzić do pogorszenia jego zdrowia. Zgodnie z ogólnymi zasadami pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Dlatego pracodawca, który wie o tym, że jego podwładny przeszedł COVID-19, może mieć uzasadnione wątpliwości co do jego zdolności i gotowości do pracy. Ocenie tego służą badania lekarskie. Dzięki nim możliwy jest monitoring stanu zdrowia zatrudnionych i niedopuszczanie do wykonywania określonej pracy osób, które ze względów zdrowotnych świadczyć jej nie powinny. W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej można wyróżnić badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Epidemia COVID-19 wymusiła pewne modyfikacje zasad kierowania pracowników na badania profilaktyczne. Przepisy szczególne znajdują się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzono na czas epidemii zawieszenie obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na badania okresowe. Ponadto w okresie epidemii COVID-19 badania profilaktyczne oraz orzeczenia stwierdzające przeciwwskazania lub brak przeciwwskazań do pracy nie muszą być obligatoryjnie wystawiane przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych. W przypadku ich niedostępności badanie oraz orzeczenie może być wydane przez innego lekarza.