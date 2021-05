Taką krzywdę mogą być np. cierpienia psychiczne spowodowane naruszenia wspomnianego dobra osobistego w postaci prawa do wypoczynku. Taki aspekt sprawy był analizowany w wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt IV P 352/19. Sąd, rozpatrując zbliżony stan faktyczny do opisywanej sytuacji, stwierdził, że niezagwarantowanie pracownikowi minimalnych standardów odpoczynku wpłynęło negatywnie na jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz skutkowało wypaleniem zawodowym i obniżeniem nastroju. Jako podstawę prawną odpowiedzialności pracodawcy sąd wskazał art. 415 w zw. z art. 448 i art. 23 k.c. Sąd uznał, że zostały spełnione wszystkie wymagane przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, tj. bezprawność działania lub zaniechania, wina po stronie sprawcy, wystąpienia szkody oraz związku przyczynowego między bezprawnością działania lub zaniechania sprawcy a szkodą poniesioną przez powoda. Skutkowało to zasądzeniem kilkutysięcznej kwoty zadośćuczynienia na rzecz pracownika od pracodawcy.