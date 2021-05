Zgodnie z regułami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a podstawa składek jest równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, nie muszą podlegać tym ubezpieczeniom z niektórych dodatkowych tytułów takich jak umowa zlecenia lub, tak jak w omawianym przypadku, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ubezpieczona skorzystała z tej możliwości i z tytułu działalności opłacała jedynie składkę zdrowotną. Nie podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, ale także – ubezpieczeniu wypadkowemu. Oznacza to, że podlegała ochronie ubezpieczeniowej jedynie w zakresie czynności wykonywanych w zakresie etatu – zgodnie z definicją wypadku przy pracy określoną w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jeśli więc ubezpieczona nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności, ZUS nie ma podstaw do sporządzania karty wypadku ani podejmowania innych czynności zmierzających do ustalenia charakteru zdarzenia. Jest natomiast zobowiązany do wydania decyzji o odmowie prawa do przyznania świadczeń określonych w ustawie wypadkowej z powodu niespełnienia warunków do przyznania świadczeń.

Taka osoba może jednak nabyć prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku bowiem prawa do zasiłku chorobowego lub później świadczenia rehabilitacyjnego, nie ma znaczenia, że niezdolność do pracy powstała w trakcie wykonywania działalności niezwiązanej ze stosunkiem pracy, który jest tytułem ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego będzie niższy niż te z ubezpieczenia wypadkowego (80 proc. podstawy wymiaru wobec 100 proc.). Będzie on wypłacany niezależnie od przyczyn zdarzenia (wyjątkiem są tu sytuacje związane np. ze spożyciem alkoholu) i aby go otrzymać, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy (obecnie w formie elektronicznej).