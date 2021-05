Pracodawca ma jednak obowiązek powiadomić pracowników 55+, że jeśli chcą przystąpić do programu, muszą złożyć mu wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK (art. 15 ust. 2 ustawy o PPK). Ustawa nie wskazuje jednak terminu, w którym powinien to zrobić. Należy jednak przyjąć, że informację kierowaną do osób 55+ pracodawca powinien przekazać im w takim czasie, aby umożliwić im przystąpienie do PPK w pierwszym możliwym dla nich terminie (inaczej może być posądzony o dyskryminację tej grupy pracowników). Należy zatem przyjąć, że powinno to nastąpić przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK – tak, aby osoby te mogły zdecydować, czy chcą przystąpić do programu i złożyć wniosek.