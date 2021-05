Projekt ma również rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące obecnych przepisów . Stanowisko starszego intendenta ma trafić do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, dzięki czemu zostanie stworzona możliwość awansu wewnętrznego na stanowisko starszego intendenta. W wykazie ma się też pojawić uzupełnienie wymagań dla stanowiska palacz c.o. – osoba na tym stanowisku musi mieć co najmniej wykształcenie podstawowe. Projekt zakłada również uzupełnienie katalogu stanowisk o kierowcę-operatora maszyn specjalnych oraz kierowcę ciągnika. Zmianie redakcyjnej uległa rubryka dotycząca stanowiska sprzątaczki – ma już nie być wątpliwości, że jest to inna posada niż starsza sprzątaczka.