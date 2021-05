Zdaniem Konfederacji Lewiatan przepis ten wypacza cel, dla którego został wprowadzony. Doprowadza bowiem do sytuacji, że na pracodawcę są nakładane dodatkowe obowiązki nie tylko wtedy, gdy rzeczywiście dąży on do zastąpienia umowy o pracę cywilnoprawną (tj. ma wpływ na niepożądaną przez ustawodawcę praktykę), ale również wtedy, gdy jego pracownik na podstawie takiego stosunku prawnego realizuje zadania na jego rzecz.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że zakwestionowany przepis prowadzi do powstania po stronie pracodawcy obowiązku składkowego, którego wykonanie wymaga powzięcia informacji na temat stosunków prawnych pracownika z osobami trzecimi. Pracodawca nie jest jednak uprawniony do ich żądania na podstawie obowiązujących przepisów. Organizacja uważa, że stanowi to naruszenie zasady prawidłowej legislacji, zasady ochrony prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych (art. 2 oraz art. 51 ust. 1 konstytucji).