W sobotę pracownik nie ma zapewnionego odpoczynku tygodniowego, bo zaczynamy go liczyć od godziny 0.00 ze względu na początek tygodnia. Wtedy do odpoczynku nie może zostać zaliczony czas od zakończenia pracy w poprzedni piątek do północy, bo przypadał on jeszcze w poprzednim tygodniu. Zatem w tym przypadku mamy 33 godziny odpoczynku do godziny 9.00 w niedzielę, co oznacza, że nie został w tym dniu zapewniony odpoczynek tygodniowy. Pracownik ma jednak dzień wolny za niedzielę udzielony w środę i wtedy możemy zapewnić mu odpoczynek tygodniowy. Będzie on trwał od godziny zakończenia pracy, czyli od 17.00 we wtorek do godziny rozpoczęcia pracy po dniu wolnym, czyli od 9.00 w czwartek, bo cały ten czas przypada w jednym tygodniu bezpośrednio po sobie. Zatem w tym przypadku jest prawidłowo zapewniony odpoczynek tygodniowy.