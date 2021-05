Student nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Jednak okazało się, że sąd postanowił odrzucić skargę kasacyjną z uwagi na niedopełnienie przez niego formalności. Nie dołączył bowiem pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Student złożył zażalenie na to postanowienie do NSA . Wskazał, że od sądu powinien otrzymać trzy pisma, tj. wezwanie do usunięcia braków skargi kasacyjnej, oraz dwa dotyczące zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu. Tymczasem dostał tylko dwa pisma, bez tego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych.