Dotyczyło to przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chronionej. Jego były niepełnosprawny pracownik, obecnie emeryt, zgłosił się z wnioskiem o przyznanie pomocy indywidualnej z środków ZFRON, z przeznaczeniem na pobyt na turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym. Co do zasady zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) pomoc indywidualna przewidziana w par. 2 ust. 1 pkt 11 przysługuje osobom niepełnosprawnym zatrudnionym u pracodawcy, uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu oraz niepracującym, byłym pracownikom zakładu. Jednocześnie par. 7 rozporządzenia mówi, że dla tej ostatniej grupy wsparcie w ramach pomocy indywidualnej jest udzielane w wysokości i na warunkach analogicznych jak dla osób pozostających w zatrudnieniu.